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Fútbol

Anuncian segunda mitad del calendario 2018

El PGA TOUR Latinoamérica da a conocer el resto de torneos para este año, entre ellos uno en San Luis Potosí

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RIO HATO, PANAMA - MARCH 15: Original flag PGA TOUR Latinoamerica during practice for the PGA TOUR Latinoamerica Lexus Panama Classic at Buenaventura Golf Club on March 16, 2016 in Rio Hato, Panama. (Photo by Enrique Berardi/PGA TOUR)|Enrique Berardi/US PGA TOUR

Escrito por: Azteca Deportes

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA.— El PGA TOUR Latinoamérica ha celebrado nueve torneos en 2018, con una primera mitad de temporada que cerró con el Bupa Match Play en junio. Tras la pausa de medio año, el Tour reanudará la competencia en la semana del 10 de septiembre con la segunda mitad de su calendario. El Tour anunció los torneos restantes con una programación en la que sobresale el San Luis Open.

“Nos emociona anunciar el resto de nuestro calendario 2018. Después de mucho trabajo para reunir la mejor serie de torneos, confiamos en que estos ocho eventos complementarán muy bien los otros que ya hemos jugado”, dijo Jack Warfield, presidente del PGA TOUR Latinoamérica.

“Tuvimos una destacada primera mitad de 2018 con nueve diferentes ganadores y la Orden de Mérito rebosa de jugadores que están listos para dar el siguiente paso al Web.com Tour. Hemos sido testigos del surgimiento de nuevos talentos que están dejando su huella como profesionales y estamos muy complacidos de haber tenido el primer torneo match-play en la historia del Tour, el Bupa Match Play en la Riviera Maya en México. Es realmente emocionante continuar la temporada a la espera de lo que acontecerá sobre el cierre”.

El San Luis Open, se disputará del primero al 7 del octubre en La Loma Golf Club en San Luis Potosí, donde estará en disputa una bolsa de 175 mil dólares. Hace un año, el chihuahuense Óscar Fraustro fue el campeón de la competencia.

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