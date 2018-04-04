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Fútbol

Anuncian torneo femenil en Augusta

A partir del año entrante, el mítico campo sede del Masters albergará la ronda final del nuevo Augusta National Women’s Amateur Championship

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Escrito por: Azteca Deportes

AUGUSTA, GEORGIA.- El día de hoy, Fred Ridley Presidente del campo sede del Masters Tournament, anunció que el año entrante se realizará el Augusta National Women’s Amateur Championship, lo que significará el primer torneo para mujeres que albergue el trazado inaugurado en 1933.

La competencia que tendrá verificativo del 4 al 6 de abril de 2019, contará con un field integrado por las 72 mejores golfistas amateurs del mundo. Las dos primeras rondas se llevarán a cabo en Champions Retreat Golf Club también ubicado en Georgia, mientras que el recorrido final será en el Augusta National Golf Club.

“Este torneo ayudará a promover el golf y servirá para inspirar a muchas golfistas a jugar este deporte que tanto disfrutamos”, dijo Ridley, quien encabeza el afamado campo creación de Bobby Jones y Alister MacKenzie, el cual sólo cuenta 300 socios de los cuales únicamente cuatro son mujeres.

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