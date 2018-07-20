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Fútbol

Apoyan golfistas a niños especiales en Torreón

Miembros de la Gira Profesional visitaron el Centro San Fernando, donde realizaron un donativo y convivieron con niños con habilidades especiales

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Escrito por: Azteca Deportes

TORREÓN, COAHUILA.— Con el propósito de donar equipo y material didáctico para niños con autismo atendidos en el Centro San Fernando de la Fundación Sonrisa Azul Laguna A.C., miembros de la Gira de Golf Profesional Banorte (GGPB) 2018-2019, en representación de todos los jugadores, estuvieron ahí y convivieron con un grupo de esos pequeños afectados por ese complejo trastorno neurobiológico.

El día previo a los recorridos oficiales de la VII etapa de la GGPB, como organización deportiva con compromiso social se visitó el Centro San Fernando donde se brinda atención en salud y diagnóstico oportuno a niños con autismo, uno de ellos Manuelito Ortiz de 12 años de edad, quien (junto con su papá) fue invitado para jugar el Pro-Am.

La GGPB, en el campo lagunero Campestre Torreón, de viernes a domingo, se presentará con 59 de sus más sobresalientes miembros y además 11 extranjeros de nueve países así como siete sobresalientes amateurs mexicanos, aunque estos últimos no entrarán a la repartición de la bolsa global de un millón 600 mil pesos.

La actual temporada 2018-2019 de la Gira de Golf Profesional Banorte es respaldado por www.visitemexico.com y por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE)

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