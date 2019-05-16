Arranca el PGA Championship

Este es el famoso letrero que te encuentras al arribar al Black Course en Bethpage Black Park. Sin embargo, al ser el golf una de las disciplinas más antiguas de emplear el masoquismo, pues claro que lo vamos a jugar.

Esta semana comienza el segundo “Major” del año y al parecer, esta nueva rota nos tiene contentos a todos ya que desde el mes de febrero con el WGC-Mexico Championship, marzo con el Players y los cuatro “majors” seguidos, el golf nos ofrece seis grandes torneos en la misma cantidad de meses.

Volviendo a la dificultad del campo les cuento algunas características. El diseño se logra bajo la asesoría de AW Tillinghast “Tilly”, un arquitecto que se forma en Escocia bajo la tutela de Old Tom Morris en la cuna del golf, St Andrews. El campo tiene un “layout” excepcional con una variedad de par de primer nivel. Par 70 con más de 7,400 yardas. Para poner la longitud del campo en perspectiva, si el campo fuera par 72 y a estos dos golpes les damos un valor de 200 yds cada uno, este campo jugaría 7,800 yardas a nivel de mar. Es un verdadero monstruo de 18 cabezas.

Existen tres maneras de determinar la dificultad al desarrollar un campo de golf: el diseño, el mantenimiento o “set-up” y el sentido del humor de la naturaleza. Por la parte del diseño este campo es una joya al contar con características básicas de la época dorada de la arquitectura de golf. Es decir, los hoyos están muy bien balanceados, las trampas bien posicionadas y profundas, algunas castigan más que otras y eso es justo lo que un buen diseño debe tener. Los hoyos dan vuelta tipo “pata de perro” o “dog leg” y eso exige a los jugadores a trabajar la bola, es decir, a pegarle con efecto tipo “chanfle” o “de tres dedos” para buscar la mejor posición en su segundo golpe.

En cuanto al “set up”, la dificultad dependerá de la velocidad y amarre en los greens, el “rough” en el segundo corte y el “outer rough” que al parecer lo dejaron bastante alto y castigador. Este último será el verdugo de muchos que no tengan la puntería certera. Por último el clima; el mes de mayo es misterioso en Long Island y puede hacer bastante frio aun, puede llover y puede haber viento fuerte. Vamos a ver como despierta cada mañana el campo y la naturaleza.

Los tres hoyos que me llaman más la atención son el 5, 15 y 18. El 5 por su tiro de riesgo recompensa desde el driver, esa trampa longitudinal te esta retando a franquearla y dependiendo de tu habilidad y fuerza ese día, podrás arriesgar el golpe lo más pegado a la derecha para un segundo tiro menos retador. El green del 5 se esconde si no te cargas a la derecha y te castiga si no logras un excelente drive con precisión. El 15 es considerado, de manera oficial, el hoyo más difícil del circuito a pesar de no tener trampas en el fairway. Es un monstruo de 480 yardas con el green pequeño muy bien protegido por unas trampas profundas. Este hoyo será un dolor de cabeza para muchos jugadores. El hoyo 18 es el emblemático y carismático, es el hoyo buena onda que te despide vestido de gala con una sonrisa burlesca. Este hoyo no tiene los dientes tan afilados como los demás, es una postal que si juegas recto tienes oportunidad de recuperar un golpe.

Creo que este PGA Championship va a recuperar terreno y aunque es considerado como el más débil de los cuatro “Majors”, la oportunidad de jugar en mayo, en este campo y, que Tiger Woods sea una verdadera amenaza para obtener su 16, le da un realce sin precedentes.

Me despido con una pregunta ¿Creen justo que hayan permitido a John Daly jugar con carrito?

Mi nombre es Agustin Pizá y recuerden que la pasión empieza cuando vives la experiencia.

Información de Agustín Pizá ( @arqpiza ).