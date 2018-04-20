Asciende Menéndez al top 20

RABAT, MARRUECOS.- Un segundo recorrido de 71 impactos, ocasionó que la golfista mexicana Ana Menéndez se colocara en el top 20 del Lalla Meryem Cup, torneo que se desarrolla en el Blue Course del Royal Golf Dar Es Salam y que reparte una bolsa de 450 mil euros.

La integrante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM), tiene un score acumulado de 146 golpes, dos arriba de par, actuación que la coloca empatada momentáneamente en el sitio 17 de la justa africana, la sexta fecha del calendario regular del circuito femenil del viejo continente.

Empatadas en la primera posición, con marcador de 141 impactos, tres menos, se ubican la austriaca Christine Wolf y la alemana Laura Fuentstueck, mientras que en el segundo lugar está la australiana Sarah Kemp con 142, dos abajo.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

