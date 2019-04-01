Augusta se pinta de Rosa

Esta semana será histórica para el golf, significará un gran paso para el deporte femenil y un enorme logro para el crecimiento del deporte alrededor del mundo. El día de hoy, el mítico campo del Augusta National Golf Club, abre sus puertas para albergar el primer torneo femenil de su historia.

Un torneo que se estuvo preparando desde el 20 de Agosto del 2012, fecha en la que el comité, aceptó por primera ocasión a dos mujeres como miembros activos del Club, algo nunca antes visto. Evento que por fin pudo ser capitalizado el año pasado, cuando Fred Ridley, cabeza y presidente del Augusta National Club y el Masters de Augusta, anunció oficialmente la organización del _“__Augusta National Women's Amateur”_, a llevarse a cabo del 3 al 6 de Abril, con las mejores 72 golfistas amateur del circuito.

A partir del miércoles, arrancará oficialmente la primera ronda de actividades, y evidentemente tendremos participación mexicana, en María Fassi de 22 años de edad, representante de la Universidad de Arkansas, e Isabella Fierro de 18 años, de la Universidad de Oklahoma State.

El sistema de competencia consistirá en 3 rondas, el miércoles, se contará con la presencia de grandes leyendas y miembros del Salón de la Fama del Golf, como Nancy López, Annika Sorenstam y la mexicana Lorena Ochoa. Las cuales presenciarán el torneo durante todo el fin de semana. Posteriormente la segunda ronda será definitiva para las competidoras, ya que habrá un corte para eliminar a las últimas 30 de la clasificación.

Cabe aclarar que estas dos primeras rondas se disputarán Champions Retreat Golf Club.

Y de esta manera y encaminarse al Viernes con una ronda de prácticas a puerta cerrada ya en el campo de The Master y el Sábado, día en el que todos los asistentes podrán presenciar los últimos 18 hoyos de ésta primera edición del torneo desde el Augusta National Golf Club.

Una semana que sin duda será de gran aprendizaje para las jóvenes estrellas del golf, y que definitivamente abre las puertas a que el deporte femenil, siga en franco asenso en distintas disciplinas. Hoy uno de los clubes más exclusivos del planeta abre sus puertas, y es un placer confirmar que el deporte mexicano sigue presente en los eventos más importantes del deporte y que el golf de nuestro país está pasando por un nivel nunca antes visto en la historia.

Por: Pablo de Rubens (@DeRubensP).