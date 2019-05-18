Avanza Ancer en el PGA Championship

FARMINGDALE, NUEVA YORK.- Un bogey casi al final de su recorrido, puso en predicamento la continuidad del golfista mexicano Abraham Ancer en el PGA Championship, segundo Major de la temporada que tiene como escenario el Black Course del complejo de Bethpage State Park.

Finalmente, un recorrido de 70 golpes, para un acumulado de 143, cinco arriba de par, situó al tamaulipeco de 28 años empatado en el sitio 57 de la justa neoyorquina, superando así el corte clasificatorio, situación que no sucedió en su intervención en el The Open Championship el año pasado.

El líder de la competencia, es el estadounidense Brooks Koepka. El de West Palm Beach, Florida, acumula un marcador de 128 golpes, 12 bajo par (récord del torneo después de 36 hoyos), siete impactos de ventaja con respecto a su compatriota Jordan Spieth y el australiano Adam Scott, quienes comparten la segunda posición.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA