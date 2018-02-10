Avanza Menéndez en Australia

CIUDAD DE MÉXICO.- Gracias a una segunda ronda de 70 impactos, Ana Menéndez única exponente mexicana que participa en el Ladies European Tour, pasó el corte del ActewGL Canberra Classic, torneo que tiene como escenario el Royal Canberra Golf Club.

En lo que es apenas su segunda competencia en lo que va de la actual temporada dentro del circuito femenil del viejo continente, Menéndez acumula un score de 143 golpes, uno bajo par, por lo que comparte el sitio 34 de la justa que lidera la australiana Minjee Lee con 130 impactos, 14 menos.

Menéndez registró en su segundo recorrido con birdies en los hoyos siete, 16 y 18, por únicamente un bogey en la bandera del cinco, por lo que comparte posición con otras cinco jugadoras entre ellas la campeona del Women´s British Open en 2009 la escocesa Catriona Matthew.

Para la tercera ronda de la justa que reparte una bolsa de 150 mil dólares australianos, Menéndez saldrá en el grupo nueve a las 8:40 horas tiempo de Canberra y lo hará en compañía de la local Sarah Kemp y la inglesa Charlotte Thompson.