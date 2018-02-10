Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Avanza Menéndez en Australia

Menéndez se encuentra empatada en el sitio 34 del ActewAGL Canberra Classic del Ladies European Tour que se juega en Australia

KAL|0_u5mi1trf

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Gracias a una segunda ronda de 70 impactos, Ana Menéndez única exponente mexicana que participa en el Ladies European Tour, pasó el corte del ActewGL Canberra Classic, torneo que tiene como escenario el Royal Canberra Golf Club.

En lo que es apenas su segunda competencia en lo que va de la actual temporada dentro del circuito femenil del viejo continente, Menéndez acumula un score de 143 golpes, uno bajo par, por lo que comparte el sitio 34 de la justa que lidera la australiana Minjee Lee con 130 impactos, 14 menos.

Menéndez registró en su segundo recorrido con birdies en los hoyos siete, 16 y 18, por únicamente un bogey en la bandera del cinco, por lo que comparte posición con otras cinco jugadoras entre ellas la campeona del Women´s British Open en 2009 la escocesa Catriona Matthew.

Para la tercera ronda de la justa que reparte una bolsa de 150 mil dólares australianos, Menéndez saldrá en el grupo nueve a las 8:40 horas tiempo de Canberra y lo hará en compañía de la local Sarah Kemp y la inglesa Charlotte Thompson.

KAL|0_u5mi1trf

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS PERÚ FECHA.png

Revive México vs Perú | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP