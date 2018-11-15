Benitez despunta en Argentina

PILAR, ARGENTINA.- Finalizó la primera ronda del 113 VISA Open de Argentina presentado por Macro y el mexicano Isidro Benitez, figura entre los primeros cinco del torneo correspondiente al PGA TOUR Latinoamérica y que tiene como escenario el Pilará Golf Club.

Una ronda de 67 golpes, cinco bajo par, colocó a Benitez empatado en la tercera posición del penúltimo torneo de la campaña de la gira continental y que reparte una bolsa de 175 mil dólares y el cual lidera el estadounidense Otto Black y el local Leandro Marelli, ambos con marcador de 66 impactos, seis menos.

Santiago Gaviño con 73, uno arriba, comparte el casillero 66, mientras que David Faraudo con 75, tres más, Gonzalo Rubio con 77, cinco arriba y Juan Carlos Serrano con 79, más siete, se ubicaron en los sitios 88, 109 y 123 respectivamente.

“Hace mucho que no embocaba un putt tan largo. La vimos derecho con mi caddie y le pegué con decisión”, dijo Marelli sobre el putt de quince metros que embocó en el 9 para igualar su mejor ronda del año en PGA TOUR Latinoamérica.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA