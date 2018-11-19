Benítez se proclama campeón del Open de Argentina

PILAR, ARGENTINA – A sus escasos 19 años, el mexicano Isidro Benítez coronó la mejor semana de golf de su vida con una resonante victoria en el 113º VISA Open de Argentina presentado por Macro, evento del que fue líder desde la segunda ronda hasta el final.

Adelante por dos golpes después de 36 hoyos y por cinco después de 54, en la última ronda Benítez llegó a contar con ventaja de hasta siete golpes. Al final, con una tarjeta de 2-bajo par 70, venció por tres golpes al canadiense Russell Budd, quien hizo 67 golpes, y al estadounidense Harry Higgs, 68, sus rivales en el último grupo este domingo.

Este triunfo, su primero en quince meses de carrera profesional, encerró múltiples recompensas. Entre ellas sobresale una invitación que la R&A extiende al campeón de este evento para jugar el Abierto Británico – The Open Championship – que se jugará en julio del año próximo en Royal Portrush en Irlanda del Norte.

Campeón a la edad de 19 años, 9 meses y 21 días, Benítez se convirtió además en el campeón más joven en la historia del PGA TOUR Latinoamérica, circuito que en 111 eventos anteriores nunca antes tuvo un ganador menor de 20 años.

En el puesto 89 de la Orden de Mérito del Tour al iniciar la semana, con el cheque de campeón por $31,500 dólares, el joven mexicano avanzó hasta el puesto 19. Cómodamente dentro del top-60 del Tour, Benítez aseguró su tarjeta para 2019 y se clasificó al Shell Championship que cerrará la temporada en Miami entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre.

“Me costó conciliar el sueño anoche, dormí cinco o seis horas. Me imaginaba en el hoyo 18 del Open y se me hacía impresionante lo que podría pasar hoy”, dijo Benítez sobre lo que se jugaba este domingo en Pilará, un exigente campo en el que hizo 21 birdies y solo tres bogeys pese a las condiciones ventosas que imperaron durante la mayor parte de la semana.

Su victoria en Argentina coincidió, con diferencia de unas pocas horas, con la de su compatriota Abraham Ancer en el Emirates Australian Open en Melbourne, Australia. Con estos triunfos ambos aseguraron su lugar en el Abierto Británico de 2019. “Estoy muy contento de poder jugar el Open Championship y saber además que Abraham Ancer entró también al ganar el Australian Open. Creo que la vamos a disfrutar mucho lo dos”, aseguró sobre el evento que los espera del 18 al 21 de julio.

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