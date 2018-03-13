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Fútbol

Bruno Tostado es tricampeón

El representante de la Universidad Anáhuac del Norte Bruno Tostado fue el triunfador de la Gira Universitaria de la AGVM

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Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- El golfista Bruno Tostado, de la Universidad Anáhuac del Norte, se proclamó campeón de la Gira Universitaria AGVM 2017-2018, al imponerse 8 y 7 en la modalidad Match Play ante Santiago San Román, procedente de la misma institución académica, en la gran final realizada en Bosque Real Country Club, del 9 al 11 de marzo.

Cabe mencionar que este triunfo significó el tricampeonato para Tostado en este torneo. Por otra parte, el tercer lugar se lo llevó Álvaro López, del Tecnológico de Monterrey CEM; mientras que José Luis Martínez, quien también estudia en la Universidad Anáhuac del Norte, y quien finalizará en el cuarto lugar, representará a la AGVM en el LIX Abierto Mexicano de Golf, a realizarse del 22 al 25 de marzo.

Así cierra esta gran aventura deportiva universitaria, de la que fueron sedes: el Club de Golf San Carlos, el Club Campestre Chiluca, el Club de Golf La Hacienda, el Club de Golf Los Encinos y Bosque Real Country Club.

Próximamente se abrirá la convocatoria para la Gira Universitaria AGVM 2018-2019, el aviso estará en las redes sociales y sitio web de la Asociación de Golf del Valle de México.
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