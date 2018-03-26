Bubba repunta en el ranking

CIUDAD DE MÉXICO.- El fin de semana anterior, el golfista estadounidense Bubba Watson se llevó la victoria del World Golf Championships-Dell Technologies Match Play, por lo que ascendió del sitio 39 al 21 del Official World Golf Ranking

Watson obtuvo su undécimo título en el PGA Tour, al vencer en el Austin Country Club de Texas, a su compatriota Kevin Kisner por marcador de 7 & 6, en lo que ha sido el score más abultado de la competencia avalada por los WGC desde 2008.

El también originario del país de la barras y las estrellas Dustin Johnson, cumplió 57 semanas al frente del Ranking Mundial de Golf.

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http://www.owgr.com/ranking

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