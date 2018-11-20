Buen cierre de temporada de Gaby López

CIUDAD DE MÉXICO.- Otro buen resultado fue el que registró la golfista mexicana Gaby López en el LPGA Tour. En esta ocasión, la integrante deImpulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM) finalizó empatada en la posición 15 del último evento de la temporada 2018 del circuito femenil estadounidense.

Con recorridos de 71, 69, 69 y 73, para un total de 282 golpes, seis bajo par, la originaria de la Ciudad de México terminó en el top 15 del CME Group Tour Championship que tuvo como escenario el Tiburón Golf Club, trazado par 72, de seis mil 556 yardas ubicado en la localidad de Naples, Florida.

Durante la campaña que recién terminó, López registró un total de ocho top 25, entre ellos el top ten en el LPGA Volvik Championship realizado en mayo pasado en el Ann Arbour, Michigan.

Asimismo hace una semana, Gaby López se convirtió apenas en la segunda jugadora mexicana en obtener un título en la mejor gira femenil del mundo, al adjudircarse la victoria en el Blue Bay LPGA, aventajando por apenas un golpe a la tailandesa Ariya Jutanugarn.

La ganadora del CME Group Tour Championship que repartió una bolsa de dos millones y medio de dólares, fue la estadounidense Lexi Thompson con score de 270, 18 menos, seguida de su compatriota Nelly Korda con 274, 14 bajo del par de campo.

