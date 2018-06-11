Buen resultado de mexicanas en Indiana

CIUDAD DE MÉXICO.- Una buena actuación fue la que registaron esta semana la

integrantes de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM) Regina

Plasencia yMargarita Ramos a pesar de haber jugado en condiciones

climatológicas adveras.

Ambas jugadoras, además de Alejandra Llaneza, tuvieron participación en el Four

Winds Invitational, fecha correspondiente al Symetra Tour que se desarrolló en

el Blackthorn Golf Club de South Bend, Indiana y que repartió una bolsa de 150

mil dólares.

Con marcador de 208 golpes, ocho bajo par, Plasencia finalizó empatada en la

séptima posición, a tres impactos de la campeona la estadounidense Maia

Schechter. Este fue el mejor resultado para lo que va de la temporada para

Plasencia en la gira de ascenso del LPGA Tour y tercer top 20.

Por su parte Ramos, también registró su mejor participación en la actual campaña,

al finalizar empatada en el sitio 19 con score de 211 impactos, cinco menos,

mientras que Llaneza no pasó el corte, misma situación que Gaby López en el

Shoprite LPGA Classic presented by Acer en Nueva Jersey.

