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Fútbol

Buen resultado de mexicanas en Indiana

Séptimo lugar para Regina Plasencia y top 20 para Margarita Ramos en el Four Winds Invitational del Symetra Tour en Indiana

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Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Una buena actuación fue la que registaron esta semana la
integrantes de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM) Regina
Plasencia yMargarita Ramos a pesar de haber jugado en condiciones
climatológicas adveras.

Ambas jugadoras, además de Alejandra Llaneza, tuvieron participación en el Four
Winds Invitational, fecha correspondiente al Symetra Tour que se desarrolló en
el Blackthorn Golf Club de South Bend, Indiana y que repartió una bolsa de 150
mil dólares.

Con marcador de 208 golpes, ocho bajo par, Plasencia finalizó empatada en la
séptima posición, a tres impactos de la campeona la estadounidense Maia
Schechter. Este fue el mejor resultado para lo que va de la temporada para
Plasencia en la gira de ascenso del LPGA Tour y tercer top 20.

Por su parte Ramos, también registró su mejor participación en la actual campaña,
al finalizar empatada en el sitio 19 con score de 211 impactos, cinco menos,
mientras que Llaneza no pasó el corte, misma situación que Gaby López en el
Shoprite LPGA Classic presented by Acer en Nueva Jersey.

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