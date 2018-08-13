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Fútbol

Buena actuación de Ortiz en California

El mexicano Carlos Ortiz, finalizó en el top 15 del Ellie Mae Classic at TPC at Stonebrae

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Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Destacada participación fue la que registró el fin de semana anterior el golfista mexicano Carlos Ortiz en el Web.com Tour, al finalizar empatado en el sitio 14 del Ellie Mae Classic at TPC at Stonebrae que tuvo verificativo en la localidad californiana de Hayward.

Ortiz registró recorridos de 67, 67, 70 y 63 para un total de 267 golpes, 13 bajo par, a diez golpes de distancia del ganador de la competencia el estadounidense Trevor Cone, mientras que el originario de Tijuana,Baja California, Armando Favela concluyó en la posición 63 con 278 impactos, dos menos.

Por su parte el tamaulipeco Rodolfo Cazaubón, el de Chihuahua Óscar Fraustro, el veracruzano Gerardo Ruiz de la Concha, así como la estrella de la NBA Stephen Curry, no pasaron el corte de la justa que repartió una bolsa de 600 mil dólares.

CON INFORMACIÓN DE RICADO MALPICA

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