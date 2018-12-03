Buttacavoli gana en Miami

MIAMI, FLORIDA – Con un score total de 270, 18 bajo par, el estadounidense, Michael Buttacavoli, dominó de principio a fin el Latinoamérica Tour Championship-Shell Championship, evento que se disputó en Miami y que cerró la séptima temporada de PGA TOUR Latinoamérica.

Una ronda final de 67 golpes, le permitió al jugador de 30 años superar por un golpe en el tablero general al también estadounidense, Evan Harmeling. El tercer lugar en solitario, con un total de 273, 15 menos quedó en manos del brasilero, Alexandre Rocha.

Otro latinoamericano que figuró fue el argentino Tano Goya. Su 69 final le permitió empatar el cuarto lugar con el estadounidense Harry Higgs. Ambos concluyeron con totales individuales de 275 golpes, 13-bajo par.

El top-5 concretado por Higgs le aseguró arrebatarle el primer lugar de la Orden de Mérito al colombiano Nicolás Echavarría, quien finalmente terminó el año en el segundo lugar. El estadounidense, además de llevarse el premio Roberto De Vicenzo que lo acredita como Jugador del Año, se quedó con exención completa para el Web.com Tour 2018-19.

“Me siento muy alegre, aunque algo cansado. Fue una semana muy especial porque gané en Miami en frente de mis amigos y mi familia. Ha sido una de las semanas más gratas de toda mi carrera. Es difícil describir lo que estoy sintiendo en este momento”, sostuvo Buttacavoli, quien sumó su segunda victoria del año en el Tour.

