Califica mexicana al US Girls’ Junior

ST. LOUIS, MISSOURI.- El día de hoy, la golfista mexicana Cory López consiguió calificar a la edición 70 del U.S. Girls' Junior, uno de los torneos a nivel amateur más importantes del mundo a celebrarse del 16 al 21 de julio en el Poppy Hills Golf Course en Pebble Beach, California.

Con vueltas idénticas de 34 golpes, para un total de 68 impactos, López ganó el torneo clasificatorio realizado en el St. Clair Country Club de St. Louis, Missouri, tres golpes menos que las californianas Kaylee Sakoda y Ashley Shim, quienes también obtuvieron su lugar a la justa avalada por la United States Golf Association (USGA).

En días pasados, María Fernanda y María José Martínez Almeida, consiguieron un boleto al US Girls' Junior al avanzar en la justa clasificatoria realizada en el Raveneaux Country Club de la localidad de Spring, Texas.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA