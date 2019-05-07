Califican mexicanas a torneos internacionales

CIUDAD DE MÉXICO (6 de mayo 2019).- El fin de semana pasado, la bajacaliforniana Paola Pavón hizo historia al ser la primera mujer en calificar al Abierto Mexicano de Golf, torneo a disputarse del 23 al 26 de mayo en el Club Campestre Tijuana.

La jugadora local de 26 años de edad, se adjudicó el torneo clasificatorio exclusivo para socios realizado en sábado pasado en el Club Campestre Tijuana al firmar una ronda de 74 golpes, dos arriba de par, siendo la mejor de un field de 25 jugadores, siendo Paola la única mujer en participar.

Fue el ‘pro’ del Campestre Tijuana Guillermo López, quien tuvo que mediar con la Federación Mexicana de Golf (FMG) y el PGA TOUR Latinoamérica para que la bajacaliforniana pudiera disputar el torneo clasificatorio, mismo que otorgó únicamente un boleto para la edición 60 del Abierto Mexicano de Golf.

“Va a ser la primera vez que una mujer dispute el Abierto Mexicano, la verdad estoy muy contenta. Estoy muy agradecida con la FMG y el PGA TOUR Latinoamérica por darme la oportunidad de obtener un lugar para poder estar en el torneo”, dijo Pavón.

“De igual forma quiero dedicarle este gran logro a mi mamá, quien lleva casi un año sin poder verme jugar y ahora lo podrá hacer en el Abierto Mexicano de Golf, sin ella no estaría cumpliendo mi sueño de dedicarme a este bello deporte”, agregó la jugadora quien cuenta con estatus condicional del Symetra Tour.

Por su parte, la originaria de Cuautla, Morelos, Ingrid Gutiérrez, logró calificar a la edición 2019 del U.S. Women’s Open, uno de los cinco Majors del golf femenil a realizarse del 27 de mayo al 2 de junio en el Country Club of Charleston en Carolina del Sur.

“Está muy contenta, calificó en Florida, será el torneo más importante que haya disputado hasta el momento en su carrera como profesional”, dijo su entrenandor Horacio Morales. “Es una chica con la cual he trabajado durante cuatro años y ha trabajado muy fuerte para conseguir sus objetivos”.