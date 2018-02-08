‘Camarón’ Rodríguez en busca de la hazaña

Bogotá, Colombia.- Una primera ronda de 69 golpes, dos bajo par, ubicó al mexicano José de Jesús “Camarón” Rodríguez empatado en el sitio 17 del Club Colombia Championship, evento del Web.com Tour que tiene como escenario el Bogotá Country Club.

Rodríguez actual segundo mejor mexicano en el Official World Golf Ranking, busca tener una muy buena actuación en Colombia para poder superar al tamaulipeco Abraham Ancer, quien se perfila a ser el golfista que nos represente en la próxima edición del World Golf Championships-Mexico Championship.

Cabe recordar que el mexicano mejor posicionado en el Ranking Mundial al 19 de febrero, tendrá un lugar asegurado al Mexico Championship, torneo a desarrollarse del 28 de febrero al 4 de marzo en el Club de Golf Chapultepec y que repartirá una bolsa de diez millones de dólares.

Actualmente Ancer está colocado en el sitio 253 del Ranking Mundial, mientras que Rodríguez ocupa el casillero 333. Por otra parte, en el torneo cafetalero también participan los mexicanos Óscar Fraustro, Carlos Ortiz y Gerardo Ruiz de la Concha, quienes se ubican en los sitios 33, 59 y 75 respectivamente.

Los líderes de la competencia que reparte una bolsa de 700 mil dólares, son el estadounidense Christian Brand; el australiano Rhein Gibson; el argentino Augusto Nuñez y el canadiense Albin Choi, todos ellos con un marcador de 66 golpes, cinco bajo par.

