Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Cambio en las giras internacionales

Las giras avaladas por el PGA TOUR utilizarán un sistema de puntos a partir de 2020

Mackenzie Investments Open - Final Round
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA. — Los tres tours internacionales del PGA TOUR – el PGA TOUR Latinoamérica, el Mackenzie Tour PGA TOUR Canada y el PGA TOUR Series-China – anunciaron que comenzarán a utilizar un sistema de puntos para sus Ordenes de Mérito a partir de la temporada 2020.

Esta medida alineará a estos tres tours con el PGA TOUR y el Korn Ferry Tour, los cuales utilizan puntos para medir el éxito de sus jugadores. El PGA TOUR Champions se maneja por ganancias durante la temporada regular, pero cambia a un sistema basado en puntos al iniciarse los playoffs por la Charles Schwab Cup.

Los tres tours internacionales están dando este paso a un sistema de puntos consistente para ayudarle a sus seguidores y evitar confusiones con las diferentes monedas que rigen en la actualidad sus Órdenes de Mérito. Desde su creación, el PGA TOUR Latinoamérica basa su Orden de Mérito en el dólar estadounidense, mientras que el Mackenzie Tour emplea el dólar canadiense y el PGA TOUR Series-China reconoce el yuan chino.

“Siempre ha habido un poco de confusión entre los tres tours con respecto a la moneda de sus Órdenes de Mérito o listas de ganancias. Este nuevo formato simplificará lo que estamos haciendo en todos los ámbitos y le facilitará al público el seguimiento y entendimiento del progreso de los jugadores”, dijo Rob Ohno, vicepresidente senior de los tours internacionales del PGA TOUR.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP