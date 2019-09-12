Cambio en las giras internacionales

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA. — Los tres tours internacionales del PGA TOUR – el PGA TOUR Latinoamérica, el Mackenzie Tour PGA TOUR Canada y el PGA TOUR Series-China – anunciaron que comenzarán a utilizar un sistema de puntos para sus Ordenes de Mérito a partir de la temporada 2020.

Esta medida alineará a estos tres tours con el PGA TOUR y el Korn Ferry Tour, los cuales utilizan puntos para medir el éxito de sus jugadores. El PGA TOUR Champions se maneja por ganancias durante la temporada regular, pero cambia a un sistema basado en puntos al iniciarse los playoffs por la Charles Schwab Cup.

Los tres tours internacionales están dando este paso a un sistema de puntos consistente para ayudarle a sus seguidores y evitar confusiones con las diferentes monedas que rigen en la actualidad sus Órdenes de Mérito. Desde su creación, el PGA TOUR Latinoamérica basa su Orden de Mérito en el dólar estadounidense, mientras que el Mackenzie Tour emplea el dólar canadiense y el PGA TOUR Series-China reconoce el yuan chino.

“Siempre ha habido un poco de confusión entre los tres tours con respecto a la moneda de sus Órdenes de Mérito o listas de ganancias. Este nuevo formato simplificará lo que estamos haciendo en todos los ámbitos y le facilitará al público el seguimiento y entendimiento del progreso de los jugadores”, dijo Rob Ohno, vicepresidente senior de los tours internacionales del PGA TOUR.

