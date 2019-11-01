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Fútbol

Caparros domina en Termas de Río Hondo

El estadounidense entregó su mejor tarjeta como miembro de PGA TOUR Latinoamérica

Termas de Rio Hondo Invitational - Round One
Enrique Berardi/PGA TOUR|Enrique Berardi/PGA TOUR

Escrito por: Azteca Deportes

TERMAS DE RÍO HONDO, ARGENTINA – Una tarjeta de 8-bajo par 64 le permitió al estadounidense Kristian Caparrosser el primer puntero del Termas de Río Hondo Invitational, decimotercera cita de PGA TOUR Latinoaméricay tercera parada del Zurich Argentina Swing.

El jugador de 23 años se separó por un golpe del colombiano Camilo Aguado, quien tuvo una ronda libre de bogeys y el argentino Facundo Villanueva. El cuarto lugar, a dos golpes del liderato, quedó dividido entre los estadounidenses Matt Hutchins,Anthony Paolucciy Dalan Refioglu. En el séptimo lugar de la general, con tarjetas individuales de 5-bajo par 67, fue para un grupo de cinco jugadores, entre los que destaca el líder del Zurich Argentina Swing y actual No. 4 de la Orden de Mérito, Tom Whitney.

Por su parte, Augusto Núñez, actual líder de la Orden de Mérito, se recuperó de un inicio complicado. En sus primeros seis hoyos (inició por el tee del 10) registró dos bogeys. A pesar de lo anterior, pudo levantar el nivel y con cinco birdies logró entregar un buen 3-bajo par 69. El jugador de 26 años de momento se mete en el top-25 del tablero de posiciones.

“Fue una buena ronda y pegué muy sólido en todo momento. Creo que estuve muy cerca en todos los hoyos y tuve un gran final. En el 17 tenía un putt de diez metros y logré embocar. En el 18 también nuevamente batallé para finalizar con birdie. Me voy contento con lo que hice hoy”, sostuvo el estadounidense, quien acertó todos los fairways en el campo diseñado por Robert Trent Jones Jr.

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