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Fútbol

Carlos Ortiz en el top 20

Con dos rondas disputadas, el tapatío Carlos Ortiz se encuentra empatado en el sitio 16 del torneo del Web.com Tour en Utah

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OXFORD, MS - APRIL 19: Carlos Ortiz of Mexico hits his tee shot on the 14th hole during the first round of the North Mississippi Classic at the Country Club of Oxford on April 19, 2018 in Oxford, Mississippi. (Photo by Andy Lyons/Getty Images)|Andy Lyons/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

FARMINGTON, UTAH.- En lo que es su decimosexto torneo de la actual temporada dentro del Web.com Tour, el golfista mexicano Carlos Ortiz se encuentra empatado en el sitio 16 del Utah Championship presented by Zions Bank, justa que se celebra en el Oakridge Country Club.

Un acumulado de 133 golpes, nueve bajo par, colocó a Ortiz como el mejor exponente nacional de los cinco que forman parte del torneo que reparte una bolsa de 700 mil dólares, ya que Oscar Fraustro, Armando Favela, José de Jesús “Camarón” Rodríguez y Gerardo Ruiz de la Concha, no pasaron el corte.

El líder de la competencia con un score de 125 impactos, 17 menos, es el estadounidense Cameron Champ, mientras que la segunda posición corresponde a su compatriota Steven Ihm con un marcador de 128 strokes, 14 por debajo del par de campo.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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