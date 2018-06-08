Carranza y Saavedra sorprenden en el Bupa Match Play

RIVIERA MAYA, QUINTANA ROO – Este viernes fue un día de sorpresas en el Bupa Match Play, en vista de que 12 de los 16 partidos de dieciseisavos de final programados fueron ganados por los jugadores con un número más alto en la siembra del torneo. Resonaron como las principales sorpresas los triunfos de los argentinos Clodomiro Carranza y Sebastián Saavedra, quienes vencieron en su orden respectivo a Tyson Alexander y Matt Gilchrest, los sembrados 1 y 2 del primer torneo match play en la historia del PGA TOUR Latinoamérica.

Lo de Carranza y Saavedra fue parte de una gran jornada para los jugadores latinoamericanos, quienes aseguraron con sus victorias diez de los dieciséis cupos disponibles en los octavos final que se jugarán este sábado a partir de las 7 a.m. Aquellos que superen la siguiente ronda jugarán mañana mismo, en horas de la tarde, la ronda de cuartos de final. Las semifinales y la gran final se jugarán el domingo.

“La verdad que era un match bravo. Tyson estuvo jugando muy bien durante todo el año, así que sabía que tenía que jugar muy bien para poder ganarle y por suerte se dio”, dijo Carranza sobre su victoria ante el número uno de la Orden de Mérito en otro día de mucho calor y alta humedad en el campo de Iberostar Playa Paraíso Golf Club. La temperatura máxima hoy fue de 30º Celsius, pero la sensación de calor superó los 35º.

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