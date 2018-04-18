Cien torneos del PGA Tour Latinoamérica

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Cumpliendo su segundo año consecutivo como uno de los eventos oficiales del PGA TOUR Latinoamérica, el Molino Cañuelas Championship contará con la presencia de 144 jugadores de 17 países. El cuarto evento de 2018 adicionalmente marcará una cifra histórica para el Tour; será el evento No. 100 desde que este se fundó en 2012.

FECHAS: Abril 16-20, 2018

NOMBRE OFICIAL:Molino Cañuelas Championship 2018

HASHTAGS: #CañuelasChamp #ZurichArgentinaSwing

CALENDARIO: Cuarto torneo de la temporada 2018 del PGA TOUR Latinoamérica

SEDE: Cañuelas Golf Club – Buenos Aires, Argentina

CAMPEÓN EN 2017: Brandon Matthews (no defenderá el título)

ORDEN DE MÉRITO:US $175,000 – Ganancia del campeón US $31,500

CORTE: Mejores 55 y empates

EL TORNEO: El Molino Cañuelas Championship se configura como el cuarto evento de la séptima temporada oficial de PGA TOUR Latinoamérica. En la edición del año pasado, el estadounidense Brandon Matthews levantó el trofeo de campeón. Con tan sólo 22 años en aquel entonces, el hoy en día jugador del Web.com Tour llegó a un total de 13-bajo par 275 para superar por un golpe a su compatriota Jared Wolfe y al argentino Matías Simaski.

Para Matthews, egresado de Temple University, aquella fue su primera victoria como profesional (solo llevaba cinco meses en dicha condición) y la primera como miembro del Tour (hasta ese momento solo había jugado dos eventos). Adicionalmente, su cheque por $31,500 dólares le permitirían llegar a lo más alto de la Orden de Mérito, listado que a final de 2018 quedaría en manos del mexicano, José de Jesús Rodríguez.

100 TORNEOS OFICIALES: El Molino Cañuelas Championship marca el evento No.100 de la historia de PGA TOUR Latinoamérica. A lo largo de estos siete años de actividades, el Tour visto coronarse a 65 campeones en 18 países diferentes de América Latina. A la fecha, con cuatro victorias cada uno, Julián Etulain (Argentina), Rodolfo Cazaubón (México) y José de Jesús Rodríguez (México) aparecen como los máximos ganadores de la gira regional.

EL CAMPO: Cañuelas Golf Club, 7,267 yardas, par 72 (36-36). El campo abrió sus puertas en 2011 y a pesar de ser un trazado joven ya ha sido casa en dos oportunidades del evento final del Ángel Cabrera Tour y de varios torneos del calendario oficial de la Asociación Argentina de Golf. Diseñado por Emilio Serra, el campo tiene como hoyo insignia el hoyo No. 3, un par-3 de tan sólo 155 yardas.

