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Fútbol

Cierra temporada López en Florida

Después de su victoria la semana anterior en China, Gaby López jugará el CME Group Tour Championship último torneo de la temporada del LPGA TOUR

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HAINAN ISLAND, CHINA - NOVEMBER 10: Gaby Lopez of Mexico plays a shot on the 1st hole during the final round of the Blue Bay LPGA on November 10, 2018 in Hainan Island, China. (Photo by Zhe Ji/Getty Images)|Zhe Ji/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

NAPLES, FLORIDA.- El Tiburon Golf Club, será el campo encargado de albergar el CME Group Tour Championship torneo que cierra la temporada 2018 del LPGA TOUR donde participarán 72 jugadoras y en la cual estará en disputa una bolsa de dos millones y medio de dólares.

La mexicana Gaby López, ganadora el sábado anterior en China de su primer título en la gira estadounidense, forma parte del field de este torneo, mismo que ganara hace un año la tailandensa Ariya Jutanugarn, actual número uno del mundo y a quien Gaby venciera el fin de semana pasado en el Blue Bay LPGA.

López, número 91 en el Rolex Rankings e integrante Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM), saldrá a jugar la primera ronda a partir de mañana en el grupo dos a las 8:40 horas tiempo local y lo hará en compañía de la china Yu Liu y la estadounidense Megan Khan.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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