Cinco mexicanos avanzan en Argentina

CÓRDOBA, ARGENTINA.- Con un acumulado de 139 golpes, tres bajo par, el capitalino Juan Pablo Hernández, es el mejor exponente nacional de los cinco que pasaron el corte del día de hoy en el 87 Abierto OSDE del Centro presentado por FiberCorp, fecha avalada por elPGA Tour Latinoamérica que reparte una bolsa de 175 mil dólares.

Pablo Rincón Gallardo con 141 impactos, uno menos, comparte el sitio 34, en tanto que Santiago Gaviño, Isidro Benitez y Fernando Cruz-Valle, todos ellos con 143, uno arriba de par, están empatados en la posición 53. Ángel Morales, Juan Pablo Solis, Cristian Romero, David Faraudo y Roberto Rodríguez, no libraron el corte.

Una tarjeta de viernes de 64, siete bajo par, le permitió al chileno Cristóbal Del Solar ubicarse como líder absoluto del torneo sudamericano. “Fue un día difícil aunque el viento se haya calmado un poco. Le pegué bien a la pelota y acerté muchos fairways. Siempre intenté atacar la bandera y creo que conseguí concretar varias de las oportunidades que me di”, sostuvo Del Solar.