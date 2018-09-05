Clasifica México a la Copa del Mundo de Golf

CIUDAD DE MÉXICO.- Concluyó el período de clasificación para la Copa del Mundo de Golf, y nuestro país aparece entre los 28 países que disputarán dicha competencia del 22 al 25 de noviembre en el The Metropolitan Golf Club en South Oakleigh en el estado australiano de Victoria.

Después de la última actualización del ranking mundial el lunes anterior, México es de los clasificados oficiales para la justa internacional avalada por el PGA TOUR, la cual se disputa por equipos de dos integrantes y donde estará en disputa una bolsa nada despreciable de siete millones de dólares.

Los jugadores por país mejor ubicados en el Official World Golf Ranking, (Abraham Ancer por México), tienen hasta el 13 de septiembre para confirmar su participación en la 2018 ISPS HANDA Melbourne World Cup of Golf.

Países clasificados

1. Estados Unidos

2. Inglaterra

3. España

4. Italia

5. Irlanda

6. Australia

7. Suecia

8. Japón

9. Sudáfrica

10. Tailandia

11. Dinamarca

12. Corea

13. China

14. Argentina

15. Canadá

16. Escocia

17. Bélgica

18. Nueva Zelanda

19. Venezuela

20. Francia

21. Austria

22. India

23. Países Bajos

24. China Taipei

25. Finlandia

26. MÉXICO

27. Alemania

28. Chile

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA