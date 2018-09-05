Clasifica México a la Copa del Mundo de Golf
Nuestro país es una de las 28 naciones clasificadas para la 2018 ISPS HANDA Melbourne World Cup of Golf.
CIUDAD DE MÉXICO.- Concluyó el período de clasificación para la Copa del Mundo de Golf, y nuestro país aparece entre los 28 países que disputarán dicha competencia del 22 al 25 de noviembre en el The Metropolitan Golf Club en South Oakleigh en el estado australiano de Victoria.
Después de la última actualización del ranking mundial el lunes anterior, México es de los clasificados oficiales para la justa internacional avalada por el PGA TOUR, la cual se disputa por equipos de dos integrantes y donde estará en disputa una bolsa nada despreciable de siete millones de dólares.
Los jugadores por país mejor ubicados en el Official World Golf Ranking, (Abraham Ancer por México), tienen hasta el 13 de septiembre para confirmar su participación en la 2018 ISPS HANDA Melbourne World Cup of Golf.
Países clasificados
1. Estados Unidos
2. Inglaterra
3. España
4. Italia
5. Irlanda
6. Australia
7. Suecia
8. Japón
9. Sudáfrica
10. Tailandia
11. Dinamarca
12. Corea
13. China
14. Argentina
15. Canadá
16. Escocia
17. Bélgica
18. Nueva Zelanda
19. Venezuela
20. Francia
21. Austria
22. India
23. Países Bajos
24. China Taipei
25. Finlandia
26. MÉXICO
27. Alemania
28. Chile
CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA