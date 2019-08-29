Clasifican los primeros 30 al WGC-Mexico Championship

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO – Los 30 mejores jugadores de la clasificación de la FedExCup, quienes disputaron el TOUR Championship apenas la semana pasada, fueron los primeros en asegurar su lugar en el World Golf Championships-Mexico Championship 2020, que se llevará a cabo del 17 al 23 de febrero del próximo año en el Club de Golf Chapultepec en la Ciudad de México.

El campeón de la FedExCup 2019, Rory McIlroy, así como el mexicano Abraham Ancer fueron algunos de los primeros jugadores en clasificarse al WGC-Mexico Championship tras el cierre de la temporada.

Los jugadores clasificados son:

1 Justin Thomas, EE.UU.

2 Patrick Cantlay, EE.UU

3 Brooks Koepka EE.UU

4 Patrick Reed, EE.UU

5 Rory McIlroy, Irlanda del Norte

6 Jon Rahm, España

7 Matt Kuchar, EE.UU

8 Xander Schauffele, EE.UU

9 Webb Simpson, EE.UU

10 Abraham Ancer, México

11 Gary Woodland, EE.UU

12 Tony Finau, EE.UU

13 Adam Scott, Australia

14 Dustin Johnson, EE.UU

15 Hideki Matsuyama, Japón

16 Paul Casey, Inglaterra

17 Justin Rose, Inglaterra.

18 Brandt Snedeker, EE.UU

19 Rickie Fowler, EE.UU

20 Kevin Kisner, EE.UU

21 Marc Leishman, Australia

22 Tommy Fleetwood, Inglaterra

23 Corey Conners, Canadá

24 Sungjae Im, Corea

25 Chez Reavie, EE.UU

26 Bryson DeChambeau, EE.UU

27 Louis Oosthuizen, Sudáfrica

28 Charles Howell III, EE.UU

29 Lucas Glover, EE.UU

30 Jason Kokrak, EE.UU

El campeón defensor del WGC-Mexico Championship, el estadounidense Dustin Johnson, también aseguró su regreso al Club de Golf Chapultepec, en donde buscará su tercer título en cuatro participaciones en la Ciudad de México.

Mientras tanto, McIlroy, que consiguió su segunda FedExCup el fin de semana pasado en el club de golf de East Lake en Atlanta, buscará su primer triunfo en México después de haber obtenido el segundo lugar en 2019.

Tras su debut la semana pasada en el TOUR Championship, Abraham Ancer representará a México por tercera ocasión consecutiva en el WGC-Mexico Championship. El mexicano, quien actualmente se ubica en la posición 37 del ranking mundial, ha tenido su mejor temporada en el PGA TOUR hasta el momento, destacando el subcampeonato en THE NORTHERN TRUST, el primer torneo de los playoffs de la FedEx Cup.

Dado que Ancer logró clasificarse al WGC-Mexico Championship por esta vía, la nueva excepción autorizada para el torneo a partir del próximo año permitirá que un segundo jugador mexicano compita. El otro jugador mexicano que acompañe a Ancer será aquel que se encuentre mejor ubicado en el top 300 en el Ranking Mundial Oficial de Golf al 10 de febrero de 2020.

Cabe destacar que, de los 30 jugadores ya clasificados, cuatro harán su debut en la Ciudad de México: Corey Conners, Sungjae Im, Lucas Glover y Jason Kokrak. Además, resalta el regreso de varios de los favoritos de los fans mexicanos como Brooks Koepka, Jon Rahm, Adam Scott y Rickie Fowler. Para mayor información sobre el WGC-Mexico Championship 2020, visite www.wgcmexico.com. La venta de boletos para el evento se anunciará en próximas fechas. Se invita a los aficionados a seguir el torneo en Facebook, Twitter e Instagram para obtener todas las actualizaciones.

