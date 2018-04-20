Clima adverso en Argentina

BUENOS AIRES, Argentina.- El mal tiempo fue el gran protagonista de este

viernes en el Molino Cañuelas Championship, cuarto evento de la temporada y

segunda parada delZurich Argentina Swing del PGA Tour Latinoamérica.

La segunda ronda debía iniciar a las 7:30 a.m. pero la actividad eléctrica presente

en cercanías del Cañuelas Golf Club impidió que los horarios de salida se

completaran con normalidad. Al cabo de tres horas y media de espera, los

jugadores pudieron salir al campo permitiéndoles jugar a varios de ellos entre

cinco y seis hoyos.

El mal tiempo regresó en cuestión de minutos y a partir de las 12:10 p.m. se

presentó una nueva suspensión, esta vez por lluvia torrencial. Los oficiales de

reglas evaluaron la situación a las 3 p.m. de la tarde y determinaron que con las

condiciones de ese momento era imposible jugar por el resto del día.

“Iniciamos el día con actividad eléctrica y luego tuvimos mucha lluvia. En realidad

cayó demasiada agua en los búnkers y fairways. En la última reanudación

sabíamos que no podíamos continuar por el día. El plan es completar 72 hoyos

pero hay varios factores que debemos tener en cuenta”, afirmó John Slater,

vicepresidente de competiciones de PGA TOUR Latinoamérica.

“Fue un día que tuvo de todo. Es una pena lo que sucedió pero es claro que en

este deporte pueden pasar este tipo de situaciones. Haremos todo lo posible por

finalizar de la mejor manera. Es un torneo que le encanta a los jugadores”,

aseguró José Garrido, parte del equipo de reglas y operaciones del Tour.

Los jugadores deberán estar en posición a las 8 a.m. de este sábado para

completar la segunda ronda de juego. Si nada extraordinario ocurre y el plan de

juego se mantiene la tercera y cuarta ronda se desarrollará durante todo el

domingo.

El Molino Cañuelas Championship marcó un hito histórico en la historia de PGA

TOUR Latinoamérica al ser el evento oficial No. 100 desde que este se fundó en

2012. Adicionalmente se configura como la segunda parada del Zurich Argentina

Swing 2018, una competencia que agrupa los cuatro eventos del año en

Argentina. Al final de esta gira, Zurich Argentina premiará al jugador más

destacado con un cheque efectivo por diez mil dólares.

En la justa sudamericana participan los siguientes mexicanos: Santiago Gaviño,

David Faraudo, Juan Pablo Solis, Juan Carlos Benitez, Roberto Rodríguez,

Pablo Rincón, Isidro Benitez, Cristian Romero, Ángel Morales y Fernando

Cruz-Valle.

