Clima adverso en Ecuador

QUITO, ECUADOR.- Por segundo día consecutivo, el Quito Open presentado por Diners Club del PGA TOUR Latinoamérica, tuvo que ser aplazado por mal clima. Hasta el momento de la interrupción, los mexicanos Pablo Rincón Gallardo y Santiago Gaviño ocupaban los sitios dos y tres respectivamente de la justa que reparte una bolsa de 175 mil dólares.

Con un total de cinco bajo par, Gallardo quien ni siquiera tuvo la oportunidad de salir a jugar la segunda ronda en el Quito Tennis y Golf Club, se ubica a dos golpes de distancia del puntero el chileno Horacio León, mientras que Gaviño, con cuatro menos, hasta el hoyo tres, se mantiene dentro del grupo puntero.

Un poco más abajo en el tablero general, se colocó el también mexicano David Faraudo ubicado en la undécima posición con dos bajo par y tres hoyos jugados. Por su parte, Juan Pablo Hernández está en el puesto 22, mientras que Roberto Rodríguez y Fernando Cruz Valle, están empatados en el casillero 46.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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