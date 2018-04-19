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Fútbol

Comenzó el Cañuelas Championship

Después de los primeros 18 hoyos, Santiago Gaviño es el mejor de los diez mexicanos que participan en el torneo que se juega en la capital argentina

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Escrito por: Azteca Deportes

Buenos Aires, Argentina.- BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Un total de diez exponentes mexicanos iniciaron su participación el día de hoy en el Molino Cañuelas Championship, competencia sancionada por el PGA Tour Latinoamérica que tiene como escenario el Cañuelas Golf Club y que reparte una bolsa de 175 mil dólares.

Con una ronda inaugural de 69 golpes, tres bajo par, Santiago Gaviño quien comparte el sitio 26, es hasta el momento el mejor exponente nacional seguido de David Faraudo y Juan Pablo Solis, empatados en el casillero 46, ambos con 70 impactos, dos menos.

Más abajo en la clasificación se colocaron: Juan Carlos Benitez, Roberto Rodríguez (sitio 71), Cristian Romero (sitio 91), Pablo Rincón, Isidro Benitez (sitio 105), Ángel Morales (sitio 119) y Fernando Cruz-Valle (sitio 136).

El líder de la competencia, la cual es la número 100 en la historia del PGA Tour Latinoamérica, es el chileno Benjamín Alvarado con un marcador de 64 impactos, ocho bajo par.

Con información de Ricardo Malpica.

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