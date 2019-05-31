Comenzó el U.S. Women’s Open

CHARLESTON, CAROLINA DEL SUR.- Dio inicio la edición 74 del U.S. Women’s Open, segundo Major de la campaña del golf femenil que tiene como escenario el Country Club of Charleston y en el cual participan las mexicanas Gaby López, María Fassi e Ingrid Gutiérrez.

Con idéntico marcador de 72 golpes, uno arriba de par, López y Fassi, comparten la posición 43 de la justa que es organizada por la United States Golf Association (USGA), mientras que Gutiérrez con score de 76, cinco arriba de par, está empatada en el casillero 117.

La líder de la competencia que reparte una bolsa de cinco millones y medio de dólares, es la japonesa Mamiko Higa con una primera ronda de 65 impactos, seis bajo par, un golpe de ventaja con respecto a la estadounidense Gina Kim y a la alemana Esther Henseleit.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA