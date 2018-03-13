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Comienza la temporada 2018 del PGA Tour Latinoamérica

Esta semana comienza la séptima temporada del PGA Tour Latinoamérica y Guatemala, será la sede del primer torneo del año

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Escrito por: Azteca Deportes

ANTIGUA GUATEMALA, GUATEMALA – Por primera vez desde que se unió al PGA TOUR Latinoamérica en 2014, el Guatemala Stella Artois Open tendrá la distinción de ser el evento inaugural de la temporada del Tour. Marcando también el inicio del Bupa Challenge, el torneo regresa al campo Fuego Maya de La Reunión Golf Resort, una de las sedes más emblemáticas de una gira que cada año extiende aún más su huella en la región.

FECHAS: 12-18 de marzo, 2018

NOMBRE OFICIAL: Guatemala Stella Artois Open

HASHTAGS: #StellaArtoisOpenGT #BupaChallenge

CALENDARIO: Primer torneo de la temporada 2018 del PGA TOUR Latinoamérica

BUPA CHALLENGE: Primero de cuatro torneos en esta competición

SEDE: Fuego Maya GC, La Reunión Golf Resort – Antigua Guatemala

ORDEN DE MÉRITO: El ganador recibe $31,500 dólares de una bolsa de $175,000.

CORTE: Top-55 y empates

EL TORNEO: En 2014 el Guatemala Stella Artois Open fue el primer torneo del PGA TOUR Latinoamérica celebrado en territorio centroamericano. La de esta semana será su quinta edición consecutiva dentro de la gira. Los siguientes han sido sus campeones:

2014: Armando Favela, México

2015: Danny Balin, EE.UU. (54 hoyos)

2016: John Young Kim, EE.UU.

2017: No hubo ganador ni estadísticas oficiales en vista de que solo se completaron 18 hoyos

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EL PAÍS: Localizado en el extremo noroccidental de Centroamérica, Guatemala tiene una superficie de 108 mil km2 y es habitada por poco más de 17 millones de personas. El país es rico en recursos naturales y cuenta con una amplia cultura autóctona producto de la herencia de la cultura maya. El español es su idioma oficial, su moneda es el quetzal y su capital es Ciudad de Guatemala.

EL CAMPO DE GOLF: El Fuego Maya Golf Course es un par-72 de 7,275 yardas de longitud que fue inaugurado en marzo de 2009 y se ubica en una región montañosa que tiene vista a cuatro volcanes. Por sus constantes erupciones, el volcán de Fuego domina el panorama y es un elemento único dentro de la gira del PGA TOUR Latinoamérica. Co-diseñado por Pete Dye, uno de los mejores diseñadores de campos del mundo y miembro del Salón de la Fama, y su hijo Perry, el campo resulta muy demandante físicamente por sus pronunciados desniveles. La diferencia de 200 metros entre el punto más alto, en el green del hoyo 6, y el más bajo, en el tee del 13, ilustra la dimensión del desnivel en el terreno. Los hoyos 1, 2 y 4 se juegan montaña arriba y significan uno de los comienzos de ronda más exigentes en el golf. Desde sus ondulados fairways y greens, plantados con bentgrass, los jugadores deben ejecutar múltiples tiros en subida o ciegos.

RÉCORD DE 72 HOYOS: 273, John Young Kim (2016)

RÉCORD DE 18 HOYOS: 63, Martin Trainer (Ronda 3, 2014)
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