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Fútbol

Comienzo positivo de mexicanos en Texas

Roberto Díaz y Abraham Ancer, se colocaron dentro del top 15 en el inicio del Valero Texas Open del PGA Tour

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ATLANTIC BEACH, FL - SEPTEMBER 30: Roberto Diaz of Mexico htis a drive during the third round of the Web.com Tour Championship held at Atlantic Beach Country Club on September 30, 2017 in Atlantic Beach, Florida. (Photo by Michael Cohen/Getty Images)|Michael Cohen/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

SAN ANTONIO, TEXAS.- Un inicio prometedor, fue el que registraron hoy los golfistas mexicanos Roberto Díaz y Abraham Ancer dentro del Valero Texas Open, que se lleva a cabo en el TPC San Antonio y que reparte una bolsa de seis millones 200 mil dólares.

Con registró de 69 golpes, tres bajo par, el veracruzano Díaz se encuentra empatado en la séptima posición de la justa texana, en tanto que el tamaulipeco Abraham Ancer con 70 impactos, dos abajo, está empatado en el puesto 12 de la justa del PGA Tour que lidera el estadounidense Grayson Murray con 69, cinco bajo par.

Web.com Tour

En actividad correspondiente a la gira de ascenso del PGA Tour, el originario de Irapuato, Guanajuato, José de Jesús “Camarón” Rodríguez, con 70 golpes, menos dos, está colocado en el octavo peldaño del North Mississippi Classic que se efectúa en el Country Club of Oxford donde está en juego una bolsa de 550 mil dólares.

Por su parte Carlos Ortiz con par de campo; Oscar Fraustro con dos arriba y Gerardo Ruiz de la Concha con más tres, se colocaron en los casilleros 37, 84 y 102 respectivamente.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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