Como en casa

CIUDAD DE MÉXICO.\- Durante la edición 2017 del World Golf Championships\-Mexico Championship el entonces novato del PGA Tour Jon Rahm, hizo su debut en un torneo avalado por los Campeonatos Mundiales de Golf declarando que no había tenido la oportunidad de debutar como profesional en su natal España.

Desde ese momento, el originario de Barrica en Vizcaya, fue arropado por el público mexicano que de inmediato se volcó en muestras de cariño con el ahora ganador de dos torneos del circuito estadounidense, y quien fuera nombrado Novato del Año del European Tour en 2017.

“Es divertido regresar a México por muchas razones. Fui top tres el año pasado, lo que obviamente me trae muchos recuerdos positivos, pero los mexicanos aquí, la cultura hispana, los fanáticos latinos son muy interesantes”, dijo el ganador del Farmers Insurance Open en 2017 y del CareerBuider Challenge en 2018.

“El año pasado llegué aquí y la gente no sabía que era español por mi nombre, así que me hablaban en inglés. Después de la forma en que jugué el año pasado y que cuando la gente vio la bandera española en el tablero, me tomaron como si fuera uno de los suyos, lo cual fue genial porque ahora tengo muchos fanáticos”.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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