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Fútbol

Convivencia golfística en Acapulco

Realizan ProAm de la Gira de Golf Profesional en el Club de Golf Tres Vidas en Acapulco, Guerrero

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Escrito por: Azteca Deportes

ACAPULCO, GUERRERO.- El espectacular campo de Tres Vidas de puerto guerrerense, fue la sede del ProAm correspondiente a la decimosexta fecha de la temporada 2018-19 de la Gira de Golf Profesional Banorte (GGPB) Sheriff’s Invitational presentado por Tequila Azulejos.

Con score de 57 golpes, el equipo campeón de la competencia que albergó a 20 equipos fue el liderado por el profesional Mauricio Lira Jr., y los amateurs Apolinar Román, Eugenio García, David Tawil y Mauricio Lira.

En la segunda posición con un acumulado de 58 impactos, finalizaron los aficionados David Rosales, Juan Carlos Rosales, Juan Carlos Rosales Jr., Santiago Casado y el profesional Sebastián Vázquez, campeón del Abierto Mexicano de Golf en 2016.

Finalmente, la tercera plaza correspondió al profesional regiomontano Alejandro Villasana y los aficionados Emilio Villarreal, Emilio Villarreal Jr. y Víctor Hughes, todos ellos con un marcador de 59 strokes. Cabe mencionar que el amateur Enrique López Luna, realizó un hole in one en el hoyo 17.

Hoy se pone en marcha el Sheriff’s Invitational presentado por Tequila Azulejos última etapa de la temporada 2018-19 de la GGPB que además pertenece a la Dev Series del PGA TOUR Latinoamérica, la cual repartirá una bolsa de tres millones de pesos y que tendrá un field de 66 jugadores, entre ellos el campeón defensor el tamaulipeco Rodolfo Cazaubón.

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