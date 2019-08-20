Curry apoyará al golf universitario

WASHINGTON D.C.- El multifacético deportista Stephen Curry, quien se ha convertido en uno de los máximos estandartes del basquetbol a nivel mundial y fanático del deporte de los bastones, financiará el programa de golf de la Universidad de Howard ubicada en la capital de los Estados Unidos.

Aunque no se dio a conocer cifra alguna, el ganador de tres títulos de la NBA apoyará económicamente al equipo universitario por los próximos seis años, esperando tener en un futuro muy cercano equipo varonil y femenil que participen en la NCAA (National Collegiate Athletic Association).

"Este es uno de los regalos más generosos en la historia de la Universidad de Howard", dijo el director atlético de la institución universitaria Kery Davis. Por su parte Curry comentó: "La idea de recuperar el equipo de golf de Howard y convertirlo en un programa de la División Uno para hombres y mujeres nació en febrero; ahora algunos meses después, estamos aquí".

