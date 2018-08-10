Curry comienza el Ellie Mae Classic con ronda positiva

HAYWARD, CALIFORNIA - Es un espectáculo que Chris Paul y los Houston Rockets ciertamente han visto antes. De hecho la NBA entera lo ha visto repetidamente. El festejo de la estrella de los Golden State Warriors luego de anotar una canasta importante lo repitió este jueves, aunque en un campo totalmente diferente.

¿Cuál fue el motivo? Stephen Curry anotó una primera ronda de 71, uno arriba de par, lo que fue el segundo mejor score que presenta un deportista no golfista en la historia del Web.com Tour. Solo Grant Fuhr, jugador de la NHL, tiró un 70 en la segunda ronda del Ford Wayne Gretzky Classic en 2008.

"Quiero tener éxito en todo lo que hago, sin importar si estoy aquí o jugando al basquetbol", dijo. "Ese estrés o presión que me puse a mí mismo para tratar de ser bueno hace que le de importancia a todo lo que enfrento".

Curry era todo sonrisas después de su ronda, gracias en gran parte a la recuperación que hizo en el recorrido de vuelta. Llegó al hoyo 12 en 4-sobre par pero encontró tres birdies en sus últimos siete hoyos para terminar en 1-sobre par 71. Uno de esos birdies llegó en el 8 (comenzó por el 10) cuando su segundo tiro pegó en el asta de la bandera y quedó a un metro del hoyo.

"Cuando escuché el ruido de la bandera fue un momento genial", dijo Curry, quien recibió un mensaje de texto deseándole buena suerte de parte de Justin Thomas antes de su ronda. "No sabía lo cerca que había quedado. Cuando caminé hacia allí vi que literalmente estuve muy cerca de embocarla".

No fue el único momento genial del día. La locura por Curry tuvo plena vigencia en TPC Stonebrae, ya que cientos de fanáticos de los Warriors vestidos de azul y dorado acudieron a animar a su jugador favorito en un campo a pocos kilómetros de la arena de los Warriors.

