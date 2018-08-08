Curry regresa al Web.com Tour

HAYWARD, CALIFORNIA.- Por segundo año consecutivo, la estrella de la NBA, Stephen Curry jugará un torneo profesional de golf y lo hará de nueva cuenta en el Ellie Mae Classic, fecha correspondiente al Web.com Tour que tendrá como escenario el TPC Stonebrae con una bolsa en juego de 600 mil dólares.

Hace un año, el integrante de los Golden State Warriors falló el corte del torneo californiano al registrar dos rondas de 74 golpes, situación que no impidió que fuera el foco de atención de la justa que ganó su compatriota Matin Piller con marcador de 262 golpes.

“En 2017 los jugadores del Web.com Tour me recibieron con los brazos abiertos y fue una experiencia increíble”, expresó Curry en un comunicado. “El golf es un juego que me ha producido experiencias increíbles en mi vida y estoy emocionado de poder volver a participar en el torneo”, agregó.

Entre el field de 156 jugadores, destaca la participación de los mexicanos Gerardo Ruiz de la Concha de Puebla; el tamaulipeco Rodolfo Cazaubón; el tapatío Carlos Ortiz; el tijuanense Armando Favela y el de Chihuahua Óscar Fraustro.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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