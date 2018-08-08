Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Curry regresa al Web.com Tour

El guardia de los Golden State Warriors Stephen Curry, volverá a participar en el Ellie Mae Classic correspondiente a la gira de desarrollo del PGA TOUR

KAL|0_a1hse7dg
HAYWARD, CA - AUGUST 04: Stephen Curry walks to the sixth tee during round two of the Ellie Mae Classic at TCP Stonebrae on August 4, 2017 in Hayward, California. (Photo by Lachlan Cunningham/Getty Images)|Lachlan Cunningham/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

HAYWARD, CALIFORNIA.- Por segundo año consecutivo, la estrella de la NBA, Stephen Curry jugará un torneo profesional de golf y lo hará de nueva cuenta en el Ellie Mae Classic, fecha correspondiente al Web.com Tour que tendrá como escenario el TPC Stonebrae con una bolsa en juego de 600 mil dólares.

Hace un año, el integrante de los Golden State Warriors falló el corte del torneo californiano al registrar dos rondas de 74 golpes, situación que no impidió que fuera el foco de atención de la justa que ganó su compatriota Matin Piller con marcador de 262 golpes.

“En 2017 los jugadores del Web.com Tour me recibieron con los brazos abiertos y fue una experiencia increíble”, expresó Curry en un comunicado. “El golf es un juego que me ha producido experiencias increíbles en mi vida y estoy emocionado de poder volver a participar en el torneo”, agregó.

Entre el field de 156 jugadores, destaca la participación de los mexicanos Gerardo Ruiz de la Concha de Puebla; el tamaulipeco Rodolfo Cazaubón; el tapatío Carlos Ortiz; el tijuanense Armando Favela y el de Chihuahua Óscar Fraustro.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA
Te puede interesar: Thomas asciende en el Ranking

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

Ver en vivo
4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS PERÚ FECHA.png

Revive México vs Perú | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP