Dan ayuda profesionales en Tampico

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Como ya es costumbre en cada una de las etapas de la Gira Profesional de Golf Banorte (GGPB), jugadores y directivos del único circuito de paga de nuestro país realizaron labor social. En esta ocasión, la institución beneficiada fue la Casa Hogar del Anciano Paz y Alegría A.C.

Aproximadamente 80 integrantes de dicha institución entre personas de la tercera edad y niñas con capacidades diferentes, fueron beneficiadas con un horno, una estufa, ropa, cobijas y juguetes que fueron entregados por algunos profesionales mexicanos y extranjeros que participarán esta semana en la undécima fecha de la temporada 2018-19 de la GGPB denominada Copa ProTam a desarrollarse esta semana en el Club Campestre Tampico.

Alejandro Quiroz, Director de la GGPB comentó: “Para nosotros es un enorme placer venir a entregar estos artículos a todos ustedes, créanme que lo hacemos de todo corazón, esperamos regresar el año entrante y traer más cosas, los profesionales tanto nacionales como extranjeros lo hacemos con mucho gusto”.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

