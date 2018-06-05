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Fútbol

DeChambeau merodea el top 20

El estadounidense Bryson DeChambeau, ascendió 16 lugares en el Ranking Mundial gracias a su triunfo la semana pasada en Ohio

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Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado fin de semana, el estadounidense Bryson DeChambeau se adjudicó el título del The Memorial Tournament presented by Nationwide al derrotar en desempate a su compatriota Kyle Stanley y al coreano Byeong Hun An, en lo que significó la segunda victoria en el PGA TOUR para el jugador de 24 años de edad.

Con este triunfo, el originario de Modesto, California, ascendió del sitio 38 al 22 del Official World Golf Ranking (OWGR), mientras que el top ten de dicha clasificación no sufrió cambio alguno con respecto a la semana anterior, por lo que el estadounidense Justin Thomas continúa siendo el mejor del mundo.

Por su parte el argentino Emiliano Grillo, sigue siendo el mejor exponente lationamericano al ocupar el sitio 50 de la clasificación mundial, seguido del venezolano Jhonattan Vegas quien se situó en el casillero 70.

Para mayor información visita: http://www.owgr.com/ranking

CON INFORMACIÓN RICARDO MALPICA

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