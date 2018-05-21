Destacan mexicanas en Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO.- Destacada participación fue la que registraron este fin de semana las golfistas nacionales integrantes de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM) en el Symetra Tour y Ladies Professional Golf Association (LPGA).

En una justa que tuvo que ser acortada a 36 hoyos por el mal clima, Alejandra Llaneza con marcador de 145 golpes, uno arriba de par, finalizó empatada en la décima posición del Symetra Classic, fecha correspondiente al calendario regular de la gira de ascenso del LPGA Tour que repartió una bolsa de 175 mil dólares.

En esa misma justa y con un acumulado de 146, dos más, Regina Plasencia se ubicó en el sitio 16, en tanto que Margarita Ramos concluyó empatada en el casillero 28, con 147, tres arriba. Por su parte Ana Menéndez, no pasó el corte. Este fue el primer top ten de la temporada para Llaneza en lo que va de la actual temporada en el Symetra Tour.

La triunfadora que el evento que tuvo verificativo en el River Run Country Club de la localidad de Davidson, Carolina del Norte, fue la sueca Jenny Haglund, quien debutó como campeona en el circuito.

En actividad correspondiente al LPGA Tour, la también capitalina Gaby López con un acumulado de 208 impactos, cinco menos, terminó empatada en el puesto 25 del Kingsmill Championship presented by GEICO, fecha que también tuvo que ser recortada por las adversas condiciones climatológicas en Williamsburg, Virginia.

López, quien llegó a estar dentro de las punteras, dejó demostrado que continúa en franco ascenso al conseguir su segundo top 25 de forma consecutiva después de finalizar empatada en la posición 19 Volunteers of America LPGA Texas Classic de hace dos semanas

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