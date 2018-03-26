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Fútbol

Destacan mexicanos en Louisiana

Los mexicanos Carlos Ortiz y José de Jesús Rodríguez, finalizaron en el top 20 del Louisiana Open del Web.com Tour

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PLAYA DEL CARMEN, MEXICO - NOVEMBER 10: Carlos Ortiz of Mexico plays a shot on the sixth hole during the second round of the OHL Classic at Mayakoba on November 10, 2017 in Playa del Carmen, Mexico. (Photo by Cliff Hawkins/Getty Images)|Cliff Hawkins/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

BROUSSARD, LOUISIANA.- El día de ayer, los golfistas mexicanos Carlos Ortiz y José de Jesús “Camarón” Rodríguez, registratron una buena actuación en el Web.com Tour al finalizar en el top 20 del Chitimacha Louisiana Open presented by NACHER, torneo que repartió una bolsa de 550 mil dólares.

Un acumulado de 274 golpes, diez bajo par, colocó al tapatío Ortiz empatado en la undécima posición de la justa que tuvo verificativo en el Le Triomphe Golf & Country Club, mientras que el guanajuatense Rodríguez con 276 impactos, ocho menos, compartió el puesto 20.

El poblano Gerardo Ruiz de la Concha y el tamaulipeco Rodolfo Cazaubón, no pasaron el corte de la justa que se adjudicó el argentino Julián Etulain con un score de 265 strokes, 19 bajo par, dos de ventaja con respecto al segundo lugar el estadounidense Taylor Moore.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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