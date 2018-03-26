Destacan mexicanos en Louisiana

BROUSSARD, LOUISIANA.- El día de ayer, los golfistas mexicanos Carlos Ortiz y José de Jesús “Camarón” Rodríguez, registratron una buena actuación en el Web.com Tour al finalizar en el top 20 del Chitimacha Louisiana Open presented by NACHER, torneo que repartió una bolsa de 550 mil dólares.

Un acumulado de 274 golpes, diez bajo par, colocó al tapatío Ortiz empatado en la undécima posición de la justa que tuvo verificativo en el Le Triomphe Golf & Country Club, mientras que el guanajuatense Rodríguez con 276 impactos, ocho menos, compartió el puesto 20.

El poblano Gerardo Ruiz de la Concha y el tamaulipeco Rodolfo Cazaubón, no pasaron el corte de la justa que se adjudicó el argentino Julián Etulain con un score de 265 strokes, 19 bajo par, dos de ventaja con respecto al segundo lugar el estadounidense Taylor Moore.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

