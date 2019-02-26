Díaz con buena actuación en Puerto Rico

RÍO GRANDE, PUERTO RICO.- Acarició la gloria. El fin de semana anterior, el golfista mexicano Roberto Díaz puso a soñar al golf mexicano al pelear el título del Puerto Rico Open, situación que de haberse concretado habría terminado con una sequía de triunfos para nuestro país en el PGA TOUR de poco más de 40 años.

Después de liderar el torneo caribeño tras dos rondas, el originario del puerto de Veracruz, tuvo que conformarse con empatar en la décima posición al firmar recorridos de 68, 68, 72 y 71 para un total de 279 golpes, nueve bajo par, a seis impactos de distancia del campeón el estadounidense Martin Trainer.

Aún así, Díaz registró su primer top ten de la actual temporada del circuito estadounidense y segundo top 20 de manera consecutiva. Por su parte, José de Jesús “Camarón” Rodríguez, concluyó en el casillero 35 con un acumulado de 283 golpes, cinco por debajo del par.