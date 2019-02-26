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Fútbol

Díaz con buena actuación en Puerto Rico

El representante nacional en el WGC-Mexico Championship en 2017 Roberto Díaz finalizó en el top ten en Puerto Rico

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RIO GRANDE, PUERTO RICO - FEBRUARY 22: Roberto Diaz of Mexico plays his shot from the second tee during the second round of the Puerto Rico Open at Coco Beach Golf and Country Club on February 22, 2019 in Rio Grande, Puerto Rico. (Photo by Jared C. Tilton/Getty Images)|Jared C. Tilton/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

RÍO GRANDE, PUERTO RICO.- Acarició la gloria. El fin de semana anterior, el golfista mexicano Roberto Díaz puso a soñar al golf mexicano al pelear el título del Puerto Rico Open, situación que de haberse concretado habría terminado con una sequía de triunfos para nuestro país en el PGA TOUR de poco más de 40 años.

Después de liderar el torneo caribeño tras dos rondas, el originario del puerto de Veracruz, tuvo que conformarse con empatar en la décima posición al firmar recorridos de 68, 68, 72 y 71 para un total de 279 golpes, nueve bajo par, a seis impactos de distancia del campeón el estadounidense Martin Trainer.

Aún así, Díaz registró su primer top ten de la actual temporada del circuito estadounidense y segundo top 20 de manera consecutiva. Por su parte, José de Jesús “Camarón” Rodríguez, concluyó en el casillero 35 con un acumulado de 283 golpes, cinco por debajo del par.

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