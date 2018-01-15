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Fútbol

Díaz pasa el corte en Hawái

Roberto Díaz quien busca un lugar al WGC-Mexico Championship pasó su cuarto corte consecutivo en el PGA Tour

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HARTFORD, WI - JUNE 13: Roberto Diaz of Mexico plays his shot on the 16th hole during a practice round prior to the 2017 U.S. Open at Erin Hills on June 13, 2017 in Hartford, Wisconsin. (Photo by Andrew Redington/Getty Images)|Andrew Redington/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México.- El día ayer el golfista mexicano Roberto Díaz, finalizó empatado en la posición 47 del Sony Open in Hawaii fecha correspondiente al calendario regular del PGA Tour que tuvo verificativo en el Waialae Country Club de Honolulu, y que repartió una bolsa de seis millones 200 mil dólares.

Díaz pasó su cuarto corte consecutivo dentro de la mejor gira del mundo al registrar recorridos de 70, 67, 70 y 66, para un total de 273 golpes, siete bajo par, mientras que el también mexicano Abraham Ancer no pasó el corte.

Con este resultado, Díaz originario del puerto de Veracruz, ascendió 33 puestos en el Official World Golf Ranking por lo que ahora se ubica en el sitio 539, en tanto que el tamaulipeco Ancer sigue como el mejor exponente nacional en la clasificación mundial al ubicarse en el casillero 272.

Hay que recordar que el mejor mexicano en el ranking, se hará acreedor a un lugar en el field del World Golf Championships-Mexico Championship a realizarse del 28 de febrero al 4 de marzo en el Club de Golf Chapultepec de la Ciudad de México.

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