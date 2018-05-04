Donativo de la Gira Banorte en La Loma C.G.

SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ.— Los participantes en la cuarta etapa de la Gira de Golf Profesional Banorte (GGPB) 2018-19, después de la donación de una hamaca/columpio de fisioterapia, de gorras distintivas del circuito y la entrega de un cheque para en un estudio en gabinete especializado para obtener el diagnostico de tiroides autoinmune Hashimoto, para un paciente de la asociación Intégrame Down (ID), realizaron un recorrido un recorrido por las instalaciones y convivieron con los niños y jóvenes atendidos por la institución.

Entre los asistentes al evento estuvieron: José Miguel Bejos (Comisionado de la GGPB); Verónica González Gutiérrez (Secretaria General y tesorera de I.D.); Yusa Coulon, madre de Héctor de la Rosa Coulon (golfista y paciente de I.D.); Lucía Loredo, madre de Estrella Serrano Loredo (Paciente de I.D.); Alejandro Quiroz, representante de los miembros de la GGPB; Fanny Carrillo Peñafiel, directora de Cultura de la Fundación Mota – Engil México; y Ramón Ramírez Morales, director de la Estrategia Social de la GGPB.

Una de las pacientes de Intégrame es Estrella Serrano Loredo, de 18 años de edad y de familia de escasos recursos económicos, quien está becada por la asociación porque su madre (empleada domestica) no puede generar las aportaciones mínimas para su tratamiento. El donativo del cheque de los miembros de la GGPB cubrirá los gastos de una serie de estudios (US Guiado y una biopsia de nódulo en tiroides) que ella requiere.

Al medio día del miércoles el joven Héctor de la Rosa, de 18 años de edad y golfista, estuvo en la práctica de La Loma Club de Golf, donde mostró su habilidad para golpear la bola de golf y después jugó dos hoyos con los profesionales Joaquín Lolas (Perú) y el regiomontano Alejandro Villasana. Luego el jueves, con otros compañeros de Intégrame, asistió a la comida de premiación del Pro-Am, convivencia deportiva por equipos integrados cada uno por un profesional y hasta dos aficionados.

A cerca de Intégrame Down A.C.

Es una institución fundada hace 11 años por madres de niños con síndrome de Down. Se dedica a dar apoyo académico y estimulación para personas con Down. Ofrece talleres y clases de actividad física. Uno de sus objetivos es generar acciones para tener un mundo más incluyente para, en la actualidad, las más de 110 familias de personas con Down.