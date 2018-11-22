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Fútbol

Dos leyendas frente a frente

Tiger Woods y Phil Mickelson se enfrentarán mañana en el “Match del Siglo” que tendrá como sede la ciudad de Las Vegas, Nevada

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LAS VEGAS, NV - NOVEMBER 20: (L-R) Phil Mickelson and Tiger Woods face-off during a press conference before The Match at Shadow Creek Golf Course on November 20, 2018 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Harry How/Getty Images for The Match)|Harry How/Getty Images for The Match

Escrito por: Azteca Deportes

LAS VEGAS, NEVADA.- La fecha ha llegado. Dos de las más grandes figuras del golf mundial Tiger Woods y Phil Mickelson, se medirán mañana en el “Match del Siglo” que tendrá como escenario el exclusivo trazado del Shadow Creek Golf Course de la “Ciudad del Pecado”.

Aunque meses atrás se acordó que la bolsa de nueve millones de dólares se la llevaría de forma integra quien resultará ganador, durante la presentación del evento, ambos golfistas se lanzaron apuestas alternas en beneficio de diversas instituciones benéficas.

Mickelson, campeón vigente del World Golf Championships-Mexico Championship, le apostó a Woods 100 mil dólares a que firmaría un birdie en el hoyo uno a lo que el “Tigre” californiano no sólo aceptó, sino que subió el monto del desafío a 200 mil billetes verdes.

El enfrentamiento esperado con ansías por la mayoría de los aficionados al golf, será transmitido en pago por evento en los Estados Unidos por un precio de 19.99 dólares y no contará con público, solamente algunos invitados especiales podrán ser parte del duelo del siglo.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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