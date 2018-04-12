Dunne y Warren lideran en España

MADRID, ESPAÑA.- Con un primer recorrido de 66 golpes, seis bajo par, el originario de Irlanda Paul Dunne y el escocés Marc Warren, están en lo más alto del tablero de posiciones del Open de España, fecha correspondiente al calendario regular del European Tour que se juega en el Centro Nacional de Golf.

Empatados en la tercera posición que reparte una bolsa de un millón 500 mil euros, con un marcador de 67 impactos, cinco bajo par, se ubicaron un total de 11 jugadores entre ellos los locales Jon Rahm, y el amateur Víctor Pastor.

“No me esperaba jugar tan bien. Desde el tee de salida ha sido muchísimo mejor de lo que hubiera soñado. Pocas veces le pegas al driver tan bien y haces birdies fáciles como en el 13 y en el siete, que le he pegado tan bien que estaba a diez metros de la bandera. Son días que hay que aprovechar”, comentó Rahm.

