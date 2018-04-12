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Fútbol

Dunne y Warren lideran en España

El irlandés Paul Dunne y el escocés Marc Warren, comandan el Open de España, fecha del European Tour

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ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - JANUARY 21: Paul Dunne of Ireland plays his shot from the third tee during the final round of the Abu Dhabi HSBC Golf Championship at Abu Dhabi Golf Club on January 21, 2018 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Ross Kinnaird/Getty Images)|Ross Kinnaird/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

MADRID, ESPAÑA.- Con un primer recorrido de 66 golpes, seis bajo par, el originario de Irlanda Paul Dunne y el escocés Marc Warren, están en lo más alto del tablero de posiciones del Open de España, fecha correspondiente al calendario regular del European Tour que se juega en el Centro Nacional de Golf.

Empatados en la tercera posición que reparte una bolsa de un millón 500 mil euros, con un marcador de 67 impactos, cinco bajo par, se ubicaron un total de 11 jugadores entre ellos los locales Jon Rahm, y el amateur Víctor Pastor.

“No me esperaba jugar tan bien. Desde el tee de salida ha sido muchísimo mejor de lo que hubiera soñado. Pocas veces le pegas al driver tan bien y haces birdies fáciles como en el 13 y en el siete, que le he pegado tan bien que estaba a diez metros de la bandera. Son días que hay que aprovechar”, comentó Rahm.

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