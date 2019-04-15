Echavarría gana el Molino Cañuelas Championship

BUENOS AIRES, Argentina – Con un cierre furioso de cinco birdies en los últimos seis hoyos el colombiano Andrés Echavarría entró en un desempate de dos hoyos con el australiano Ryan Ruffels. Al final de cuentas, el jugador de 31 años sacó a relucir su experiencia para ganar el Molino Cañuelas Championship, segundo evento del PGA TOUR Latinoamérica y primera parada del Zurich Argentina Swing.

Al final de este domingo intenso en el Cañuelas Golf Club, el tercer lugar fue para el noruego Andreas Halvorsen, líder después de 54 hoyos. El joven de 22 años cerró con un 69 insuficiente para meterlo en la definición extra de la competencia que este año cumplió su tercera edición.

La cuarta ubicación fue para el brasileño Rafael Becker, quien terminó con un total de 12-bajo par 276. El ex campeón del Aberto do Brasil consiguió su segundo top-10 consecutivo de 2019. El top-5 lo cerraron a tres golpes del ganador, el estadounidense Patrick Newcomb (67), el argentino César Costilla (70) y el sudafricano Victor Lange (70).

Además de ascender al segundo lugar de la Orden de Mérito del PGA TOUR Latinoamérica, Echavarría empieza con paso firme la carrera por el Zurich Argentina Swing. Su cheque por $31,500 dólares lo pone puntero de la gira alterna que reúne los eventos que el Tour disputa en territorio argentino. La segunda de cuatro paradas será dentro de dos semanas cuando los jugadores viajen a Córdoba para el 88 Abierto OSDE del Centro presentado por Fibercorp.