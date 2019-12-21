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Fútbol

El golf mexicano infantil juvenil triunfa en el extranjero

Nuestro país cierra el año con saldo positivo, además de los resultados de Abraham Ancer, el golf mexicano infantil juvenil triunfa en el extranjero

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Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Gracias al entusiasmo de los padres de familia, directivos, patrocinadores y, por supuesto, de los pequeños campeones; el golf mexicano infantil juvenil triunfa en el extranjero, esta vez fue por la representación de Francisco Cabeza Alatorre, quien logró su primer trofeo fuera de México, en el Doral Publix Jr. Golf Classic, que se está celebrando en Miami, Florida.

El golfista mexiquense que hoy celebra su cumpleaños número 13 logró terminar en par de campo, para así colocarse en el tercer lugar, de 59 de los mejores jugadores del mundo en la categoría 12 – 13 años, lo que significa su tercer podio internacional, pues ya ha ganado dos en torneos realizados en territorio nacional.

Frank Cabeza, quien es hoy en día, un referente del golf infantil juvenil mexicano tuvo un año muy productivo, pues en 2019 fue llamado en dos ocasiones por el entrenador nacional Santiago Casado, para la selección de Mex Golf y fue galardonado en el Paseo de la Fama del Deporte de Metepec.

Mientras que, en lo competitivo logró representar a México en el IMG Academy Junior World Championships y en el U.S. Kids World Championships, en este último se graduó con honores al calificar a la World Van Horn Cup, en primer lugar del equipo internacional; además de cinco trofeos nacionales y el primer lugar de su categoría en la Gira AGVM 2018-2019.

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